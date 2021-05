Sea Watch - Salvini, il pm: "Non fu istigazione a delinquere" (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano - Per la Procura di Milano non è ravvisabile il reato di istigazione a delinquere contestato a Matteo Salvini a seguito della denuncia di Carola Rackete , l'ex comandante della Sea Watch 3 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano - Per la Procura di Milano non è ravvisabile il reato dicontestato a Matteoa seguito della denuncia di Carola Rackete , l'ex comandante della Sea3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Sea Watch Sea Watch - Salvini, il pm: "Non fu istigazione a delinquere" Milano - Per la Procura di Milano non è ravvisabile il reato di istigazione a delinquere contestato a Matteo Salvini a seguito della denuncia di Carola Rackete , l'ex comandante della Sea Watch 3 presentata nell'estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega sui suoi profili social, con le quali attaccava l'attivista tedesca. Lo ha ribadito oggi il pm ...

Sea Watch, difesa Rackete: "Processare Salvini per istigazione a delinquere" E' la richiesta avanzata dal legale Alessandro Gamberini, avvocato di Carola Rackete, comandante della Sea Watch3, rispetto ad alcune affermazioni pronunciate in una diretta Facebook e in una comizio ...

Sea Watch-Salvini, il pm: "Non fu istigazione a delinquere" In un comizio il leader della Lega aveva definito la comandante Rackete "sbruffoncella", "fuorilegge" e "delinquente" ...

