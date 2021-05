Red Bull, le ali si flettono in corsa? La Fia: 'Controlli dal GP di Francia' (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto è nato da una domanda fatta alla Fia dalla Mercedes, nelle figure di Toto Wolff e Lewis Hamilton, durante il weekend spagnolo del Montmeló: perché le ali posteriori della RB16 - B di Max ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto è nato da una domanda fatta alla Fia dalla Mercedes, nelle figure di Toto Wolff e Lewis Hamilton, durante il weekend spagnolo del Montmeló: perché le ali posteriori della RB16 - B di Max ...

