Orlando pronto a far fuori Mimmo Parisi | lui dice che nessuno lo ha avvertito

La novità dovrebbe essere contenuta nel prossimo decreto sostegni bis. Come avevamo anticipato su Linkiesta, il presidente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) Mimmo Parisi sarà sostituito da un commissario. Il professore del Mississippi, padre dei navigator fortemente voluto da Luigi Di Maio per lanciare il reddito di cittadinanza, decadrà con tutta la governance dell'agenzia, compreso consiglio d'amministrazione e direttore generale. Sparirà la figura del presidente e ci sarà solo un direttore. E verrà poi creata una divisione specifica sulle Politiche attive al ministero del Lavoro, per riportare le funzioni di indirizzo e coordinamento dentro il dicastero guidato da Andrea Orlando, con un decreto di riorganizzazione del ministero. Il ministro Orlando lo ha spiegato ieri sera a Otto e ...

