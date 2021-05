Mirko Farci morire a 19 anni per difendere la madre (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è qualcosa di dannatamente tragico e ingiusto nella morte di Mirko Farci, vuoi per la sua età, aveva solo diciannove anni, vuoi per la crudeltà e la ferocia con cui è stato ucciso, ma soprattutto perché questo giovane e coraggioso uomo ha perso la vita cercando di difendere la donna che lo aveva messo al mondo, sua madre. È quasi l’alba a Tortolì quando il 29enne pakistano Masih Shahid si introduce arrampicandosi su di un fluviale nell’abitazione di Paola Piras, sua ex compagna, colpendola come una furia almeno diciassette volte, al viso, ai reni, alla trachea e all’addome. Sotto lo stesso tetto si trova Mirko che, resosi conto dell’accaduto, si lancia come scudo sul corpo di sua madre, per proteggerla da quel mostro, perdendo la vita. A quel punto l’assassino, che ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è qualcosa di dannatamente tragico e ingiusto nella morte di, vuoi per la sua età, aveva solo diciannove, vuoi per la crudeltà e la ferocia con cui è stato ucciso, ma soprattutto perché questo giovane e coraggioso uomo ha perso la vita cercando dila donna che lo aveva messo al mondo, sua. È quasi l’alba a Tortolì quando il 29enne pakistano Masih Shahid si introduce arrampicandosi su di un fluviale nell’abitazione di Paola Piras, sua ex compagna, colpendola come una furia almeno diciassette volte, al viso, ai reni, alla trachea e all’addome. Sotto lo stesso tetto si trovache, resosi conto dell’accaduto, si lancia come scudo sul corpo di sua, per proteggerla da quel mostro, perdendo la vita. A quel punto l’assassino, che ...

