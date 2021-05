Mario Draghi: il Premier rinuncia al suo stipendio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rinunciato al suo stipendio, lavorando gratuitamente. Pubblicati i documenti che lo dimostrano. Mario Draghi fa il Premier “gratis”, risparmiati 80 mila euro Mario Draghi sta ricoprendo la carica di presidente del Consiglio senza percepire un euro solo di stipendio. Ha firmato il 5 maggio scorso una dichiarazione pubblica con cui spiega di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Il documento in questione è stato appena caricato tra quelli sull’Amministrazione trasparente, pubblicati, come sempre, sul sito del governo. Per le casse degli italiani un risparmio di 80 mila euro netti. Stessa cifra che percepiva invece ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente del Consigliohato al suo, lavorando gratuitamente. Pubblicati i documenti che lo dimostrano.fa il“gratis”, risparmiati 80 mila eurosta ricoprendo la carica di presidente del Consiglio senza percepire un euro solo di. Ha firmato il 5 maggio scorso una dichiarazione pubblica con cui spiega di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. Il documento in questione è stato appena caricato tra quelli sull’Amministrazione trasparente, pubblicati, come sempre, sul sito del governo. Per le casse degli italiani un risparmio di 80 mila euro netti. Stessa cifra che percepiva invece ...

