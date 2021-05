M O | Vis | tornati indietro di 70 anni | serve soluzione politica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vis tornati

askanews

... in Palestina sono state cancellate le prime elezioni dal 2006 quando, ha ricordato il responsabile del, il risultato elettorale "non venne riconosciuto dalla comunità internazionale, per il ...... mentre il Seregno cade in casa contro il Calvina; manita del Fanfulla su campo dellaNova ... Padroni di casa saranno i biancorossi, chein campo dopo parecchio tempo, stanno cercando di ...Con quasi tutte le regioni pronte per la zona gialla è in arrivo il calendario delle riaperture di bar e ristoranti: cabina di regia il 17 maggio.Ora che arriva l’estate e che il turismo sta per ripartire, per le Regioni le zone arancioni e rosse sono una sorta di incubo. Un Belzebù da esorcizzare per quanto possibile. Non ...