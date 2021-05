LIVE Sonego-Thiem 6-4 3-4, Internazionali Roma in DIRETTA: equilibrio nel secondo set (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 15-15 Back di rovescio in rete di Thiem dopo un grande scambio condotto da Sonego. 15-0 Buona prima di Thiem. 4-4 Bravissimo Sonego che regge al servizio come un veterano. 40-30 Contro smorzata vincente di rovescio di Thiem. 40-15 Scappa via il diritto di Sonego in uscita dal servizio. 40-0 Rovescio in corridoio per Thiem sul servizio al corpo. 30-0 Scappa via la risposta dell’austriaco. 15-0 Ottima prima di Sonego e diritto vincente. 3-4 Altra prima dell’austriaco che conduce il set. 40-15 Buona prima di Thiem. 30-15 Brutto errore ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 15-15 Back di rovescio in rete didopo un grande scambio condotto da. 15-0 Buona prima di. 4-4 Bravissimoche regge al servizio come un veterano. 40-30 Contro smorzata vincente di rovescio di. 40-15 Scappa via il diritto diin uscita dal servizio. 40-0 Rovescio in corridoio persul servizio al corpo. 30-0 Scappa via la risposta dell’austriaco. 15-0 Ottima prima die diritto vincente. 3-4 Altra prima dell’austriaco che conduce il set. 40-15 Buona prima di. 30-15 Brutto errore ...

