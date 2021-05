Leasys Unlimited - Al via il noleggio a lungo termine per elettriche e plug-in

(Di giovedì 13 maggio 2021) Obiettivo, ridurre al minimo le preoccupazioni di chi guida un'elettrica o un'ibrida-in. Nasce per questo motivo, la formula didedicata ai modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis che prevede anticipo zero, chilometri illimitati e ricariche gratuite presso iMobility Store. La società controllata da FCA Bank, ha infatti pensato di racchiudere in un canone unico tutti i servizi: da quelli classici del Nlt, dalle coperture assicurative (Rca, furto e incendio, riparazione danni) all'assistenza stradale, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria al sistema di infomobilità I-Care, a cui si aggiungono quelli pensati per facilitare la mobilità elettrificata. Il tutto a portata di app grazie a ...

Advertising

HDmotori : Leasys Unlimited: nuova formula di noleggio per elettriche e ibride - CorriereQ : NASCE LEASYS UNLIMITED: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NON HA PIÙ LIMITI -

Ultime Notizie dalla rete : Leasys Unlimited

é la nuova formula di noleggio a lungo termine dedicata ai modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis . Questa nuova offerta non prevede alcun anticipo e offre chilometri ...... ma rappresenta comunque un'incognita per tanti aspetti, non ultimi costi di ricarica e manutenzione ,ha lanciato quest'oggi la sua nuova formula, noleggio a lungo termine - 36 ...La formula all inclusive di FCA Bank comprende anticipo zero, chilometri illimitati e, soprattutto, la ricarica gratuita nei Mobility Store ...Leasys Unlimited, formula di noleggio a lungo termine per le auto elettriche e plug-in di Stellantis. Una rata mensile, zero spese. Modelli, prezzi, offerte ...