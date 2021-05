Le richieste di sussidi in Usa ai minimi da inizio pandemia Le Borse si risollevano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Negli Usa sono calate ledio alla disoccupazione al livello più basso da marzo 2020. In Italia assegnati Btp per 3 miliardi, tasso sale di 11 cent

... gli Stati Uniti avevano registrato un massimo di 6,9 milioni di nuovesettimanali. La ... Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono idi disoccupazione - relativo alla ...Pubblicato anche il dato sulleiniziali deidi disoccupazione per la settimana conclusa l'8 maggio, che sono diminuite di 34.000 unita' a 473.000, miglior dato dall'inizio della ...Nonostante il rapporto debito/pil dell'Italia sia inferiore a quello greco, la vendita di debito sui mercati si sta facendo sentire in particolar modo sui Btp, molto più liquidi. Gli analisti iniziano ...(Teleborsa) – Dopo un’altra giornata pesantemente negativa, l’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in rialzo. I dati macroeconomici ...