Lazio - Torino | concluso il dibattimento di fronte al Collegio di garanzia

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - pisto_gol : Nelle ultime 23 giornate: Inter 58???? Atalanta 53 Napoli 49 Juventus 48 Lazio 46 Mila… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - iuiu87 : Come prevedibile il Collegio di Garanzia del #CONI ha respinto il ricorso della #Lazio confermando per martedì 18 m… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Il Collegio di garanzia ha respinto il ricorso della #Lazio sulla gara col #Torino: si giocherà dunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Sì è chiusa, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, l'udienza di terzo grado sulla mancata disputa didel 2 marzo scorso a causa dell'impossibilità della formazione granata di ...La partita di campionato trasi recupererà martedì prossimo con fischio d'inizio alle ore 20.30 . Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Franco Frattini, ha infatti respinto in modo definitivo il ...Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il Torino, e per ...Arriva la sentenza in merito al ricorso della Lazio per la sfida contro il Torino: "Le sezioni unite respingono il ricorso della S.S. Lazio contro il Torino". Ecco di seguito il ...