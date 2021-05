L’attentato a papa Wojtyla, 40 anni fa. Colpito disse: «Hanno fatto come a Bachelet» (Di giovedì 13 maggio 2021) Un evento che ha fatto la Storia e che è ancora pervaso da molti lati oscuri. Dalle 52 bugie del killer Alì Agca, alla traiettoria «impossibile» del proiettile, sino ad una suora misteriosa: tutto quello che non ricordavamo Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) Un evento che hala Storia e che è ancora pervaso da molti lati oscuri. Dalle 52 bugie del killer Alì Agca, alla traiettoria «impossibile» del proiettile, sino ad una suora misteriosa: tutto quello che non ricordavamo

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 13 maggio 1981 l'attentato a papa Giovanni Paolo II mentre faceva il giro tra i fedeli a Piazza San Pietro prima… - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII Quarant’anni fa il drammatico attentato al Papa in Piazza San Pietro. Un giorno entrato… - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII l’attentato in Piazza San Pietro. Le immagini commentate da André Frossard restituiscono… - Toscanaoggi : Gli spari, la paura, la preghiera. 40 anni fa l'#attentato al Papa - FERNANDOFISCON : In questo giorno in cui ricordiamo l'apparizione della Madonna a Fatima e il 40° anniversario dell'attentato a Giov… -