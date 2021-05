La strana tesi di Buffon | Con 5-6 punti in più

Advertising

cheoIipop : questo diventa 10x funnier se penso che a fare il cameraman era il mio relatore di tesi, che per qualche strana fat… - Claudio76133640 : @PieroSansonetti Contro le sopraffazioni? Scusi ma quella strana forma di 'dibattito' che è tipica dei talk show Me… -

Ultime Notizie dalla rete : strana tesi

il Giornale

LaGianluigi Buffon , che a fine stagione lascerà i bianconeri dopo 19 anni di grandi gioie e dolori, ha però dato la sua bizzarra interpretazione circa il distacco accumulato dalla ...E ladel prete no mask come scusa per allontanarlo? 'Non posso dirlo con certezza, ma la ...contro le misure per la pandemia per allontanarlo? 'La curia ha mantenuto una posizione: sembra ...Elon Musk ha svelato che Tesla smetterà di accettare pagamenti in BTC, ma potrebbe supportare altre crypto più efficienti dal punto di vista energetico: quale moneta avrà in mente?Secondo Buffon la Juventus avrebbe potuto lottare per lo scudetto se non fosse incappata in alcuni incidenti di percorso: "Lo Scudetto mica è passato da chissà quali risultati...". La verità però è un ...