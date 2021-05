Knockout City | EA annuncia la prova GRATIS di 10 giorni

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 13 maggio 2021), il titolo di Velan Studios dedicato agli appassionati di dodgeball, lancerà un Block Party in-game il 21 maggio: si tratta di un evento gratuito in stile festival che prevede 10consecutivi di contenuti ininterrotti“party-till-you-drop” dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00. EA e Velan danno il benvenuto a tutti i dodgebrawlers, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano, per fare squadra e combattere per il dominio a: senza alcun costo e per 10a partire dal lancio! Per offrire ai giocatori uno sguardo completo sugli eventi del Block Party, EA e Velan Studios hanno pubblicato oggi un blog che mette in luce tutti i nuovi contenuti: come le ricompense che si possono guadagnare, gli eventi a tempo limitato, le opzioni ...