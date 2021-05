Incontro Renzi-Mancini | Rampelli | “Il Copasir interroga se stesso | Casellati e Fico intervengano”

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’tra Matteoe Marco, dirigente del Dipartimento delle informazioni della sicurezza, ‘scoperto’ da Report mette in subbuglio il. Già al centro della cronaca politica per l’irrituale presidenza in capo a un partito dell’attuale maggioranza di governo, la Lega. Il ‘caso autogrill’ finisce nell’agenda del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L’ufficio di presidenza, riunitosi oggi, infatti, ha richiesto al premier l’attivazione di un’inchiesta interna dopo le notizie diffuse da Report. Il casoagita ilIl senatore di Italia Viva lo scorso 23 dicembre, come ha riferito una testimone che ha filmato il faccia a faccia, si è incontrato con l’agente dei servizi, accompagnato dalla scorta, in un’area ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Copasir ha deciso di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi l'attivazione di un'inchiesta interna sul… - fattoquotidiano : Il Copasir chiede a Draghi un’inchiesta interna sulla vicenda dell’incontro Renzi-Mancini - marcodimaio : #Conte chiede a #Renzi di chiarire l’incontro in Autogrill. Lo farà al Copasir, dove sarà ascoltato anche lo stesso… - OvileItalia : RT @petergomezblog: Il Copasir chiede a Draghi un’inchiesta interna sulla vicenda dell’incontro Renzi-Mancini - CarloSantaroni : RT @AugustoMinzolin: La risposta di Draghi a servizio di Report sull’incontro di Renzi e dell’agente Marini?Sostituito il direttore del Dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Renzi

L'con Storari nasce a fin di bene, insomma. E sospettare Davigo di avere avuto un ruolo ... Ce n'è anche per Matteo, che - dice Davigo - "avrà presto notizie dai miei legali". Ma ce n'è ...Il Copasir chiede al presidente del Consiglio Draghi di attivare un'inchiesta interna sull'in un autogrill tra il leader di Italia Vivae il dirigente del Dis Mancini, come documentato dalla trasmissione Report. L'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la ...Non è ancora finito lo scontro sui servizi segreti inaugurato da Report con un filmato che mostra l'ex premier Matteo Renzi in colloquio con ...ROMA - Il Copasir chiede al presidente del Consiglio Draghi di attivare un'inchiesta interna sull'incontro in un autogrill tra il leader di Italia Viva Renzi e il dirigente del Dis Mancini, come docu ...