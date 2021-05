Fremantle: Alessandro De Rita a capo del dipartimento Documentari (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro De Rita ha coprodotto Ignoto1 Fremantle Italia annuncia la nomina di Alessandro De Rita come come coordinatore del dipartimento Documentari della società. De Rita, tra le altre cose, ha coprodotto con la BBC e Sky Italia Ignoto1, docuserie internazionale sul delitto di Yara Gambirasio. Alessandro De Rita coordinerà un dipartimento che negli ultimi anni ha realizzato, spesso insieme con Wildside e The Apartment (società del gruppo Fremantle), Documentari di successo come Isis Tomorrow – The Lost Souls of Mosul di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Mi Chiamo Francesco ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 maggio 2021)Deha coprodotto Ignoto1Italia annuncia la nomina diDecome come coordinatore deldella società. De, tra le altre cose, ha coprodotto con la BBC e Sky Italia Ignoto1, docuserie internazionale sul delitto di Yara Gambirasio.Decoordinerà unche negli ultimi anni ha realizzato, spesso insieme con Wildside e The Apartment (società del gruppo),di successo come Isis Tomorrow – The Lost Souls of Mosul di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Mi Chiamo Francesco ...

