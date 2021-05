Enna | bambina di 12 anni ferita con un coltello da una compagna di scuola

(Di giovedì 13 maggio 2021) Paura ad di 14che sarebbe affetta da gravi problemi psichici. Unadi 12è statacon unda unadi: è successo in unamedia di. Fortunatamente la 12enne non ha riportato ferite gravi.Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, ladi 12è stata aggredita nel bagno dellada una suaarmata di. La 12enne è stata raggiunta da diversi fendenti ed ha riportato ferite lievi al braccio, alle mani, al volto e ad un orecchio. La ragazza che l’ha aggredita è una 14enne che secondo le prime informazioni raccolte avrebbe problemi ...

