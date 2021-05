Ecco cosa succederà nella prossima e ultima puntata di “Un passo dal Cielo 6” il 20 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovedì 20 maggio andrà in onda su RaiUno l’ottava e ultima puntata della fortunata e seguita serie Un passo dal Cielo 6- I guardiani, con Daniele Liotti nelle vesti dell’ispettore forestale Francesco Neri ed Enrico Ianniello in quelle del commissario Vincenzo Nappi, le cui avventure si svolgono sullo sfondo delle Dolomiti. Vediamo cosa succederà ai nostri personaggi preferiti nell’attesa ultima puntata, quali sorprese ci riserveranno. Le anticipazioni L’episodio conclusivo di questa sesta stagione si intitola Lacrime di pioggia, e secondo le anticipazioni Francesco scoprirà qualcosa che gli è stato tenuto nascosto da Vincenzo, il quale ha fatto di tutto per tenere celato questo segreto, invano. Per questo si ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovedì 20andrà in onda su RaiUno l’ottava edella fortunata e seguita serie Undal6- I guardiani, con Daniele Liotti nelle vesti dell’ispettore forestale Francesco Neri ed Enrico Ianniello in quelle del commissario Vincenzo Nappi, le cui avventure si svolgono sullo sfondo delle Dolomiti. Vediamoai nostri personaggi preferiti nell’attesa, quali sorprese ci riserveranno. Le anticipazioni L’episodio conclusivo di questa sesta stagione si intitola Lacrime di pioggia, e secondo le anticipazioni Francesco scoprirà qualche gli è stato tenuto nascosto da Vincenzo, il quale ha fatto di tutto per tenere celato questo segreto, invano. Per questo si ...

Advertising

ale_dibattista : Ecco il momento esatto del crollo del ponte della darsena di Pagliari a La Spezia, in Liguria. Grazie a Dio nessun… - NicolaPorro : Rispettiamo, ovviamente, il presidente #Mattarella. Ma temiamo che, in questa Italia, a correre pericolo non sia il… - VanityFairIt : Robert Pattinson compie oggi 35 anni. A lui, e a tutti i #Toro come lui, tanti, tantissimi auguri Ed ecco che cosa… - claudio5634 : Ecco di cosa avrei bisogno Ora ???? Lo?e? - mara_pi56633301 : RT @Canone_Inverso_: Ecco la conferma di ciò che stiamo ripetendo ormai da tempo. Cosa occorre ancora per convincervi, per svegliarvi, per… -