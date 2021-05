Dialogo tra Montalbano e Catarella sul cambio dei colori (Di giovedì 13 maggio 2021) Eri trasuta la staggione e macari quanno chiuveva pariva che sutta ci stissa il foca. Muntilbano haviva facta il cangia di staggiona: mutanna, canotta, maglitta e pantaluna chiù liggera e si sintiva bine pirchia si putiva finali fari la su natata a Marinelle. Il labura nun fagliave ed erina riprisa fortiora li sbarca de l’emigranta dall’Affrica. Erino li otta de matine e Muntilbano doppa la duccia si stiva facinna la sicunna ciricunata de caffia quanno il malitta tilifuna principai a sunari cammuriusa. “Chi è che scassa a chist’orata?”. “Dutturi, chilla l’orata si magna dimmana che è vinnerdia, ma ia prifirisca il piscia bannera”. Muntilbano: “E commo ti lo facia chista piscia bannera?”. Catarelli: “Dutturi si lo potia faceri commo volia: ia mi lo facia tipa parmiggiana… “. M: “Mi paria intirissanta, poia mi faia vidiri commo si facia; ma dimma che vaia truvanna a chist’ura, successe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 maggio 2021) Eri trasuta la staggione e macari quanno chiuveva pariva che sutta ci stissa il foca. Muntilbano haviva facta il cangia di staggiona: mutanna, canotta, maglitta e pantaluna chiù liggera e si sintiva bine pirchia si putiva finali fari la su natata a Marinelle. Il labura nun fagliave ed erina riprisa fortiora li sbarca de l’emigranta dall’Affrica. Erino li otta de matine e Muntilbano doppa la duccia si stiva facinna la sicunna ciricunata de caffia quanno il malitta tilifuna principai a sunari cammuriusa. “Chi è che scassa a chist’orata?”. “Dutturi, chilla l’orata si magna dimmana che è vinnerdia, ma ia prifirisca il piscia bannera”. Muntilbano: “E commo ti lo facia chista piscia bannera?”. Catarelli: “Dutturi si lo potia faceri commo volia: ia mi lo facia tipa parmiggiana… “. M: “Mi paria intirissanta, poia mi faia vidiri commo si facia; ma dimma che vaia truvanna a chist’ura, successe ...

