Ddl Zan. Come ti erudisco il pupo! (Di giovedì 13 maggio 2021) Alla fine i nodi vengono al pettine, ed è quello che sta succedendo con il disegno di legge Zan sull'omotransfobia, la cui calendarizzazione è stata votata positivamente per poter dunque approdare in Aula al Senato. Molti i punti oscuri del testo, dagli intenti liberticidi alla propaganda gender. Ed è proprio il gender e, dunque, tutta la complessa e spinosa questione dell'identità di genere che fa capolino nel disegno di legge, fin dall'articolo 1, arrivando poi – grazie all'articolo 7 – a volersi ergere Come Giornata nazionale per tutta la penisola e, soprattutto, per le scuole. Ebbene sì, eccolo l'ultimo nodo venuto al pettine proprio in questi giorni, nonostante i tentativi di mascheramento proprio da parte di Zan e dei sostenitori della sua legge. Nonostante le belle ed edulcorate parole del disegno di legge, nonostante i – vani – tentativi di rassicurazione sulla ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) Alla fine i nodi vengono al pettine, ed è quello che sta succedendo con il disegno di legge Zan sull'omotransfobia, la cui calendarizzazione è stata votata positivamente per poter dunque approdare in Aula al Senato. Molti i punti oscuri del testo, dagli intenti liberticidi alla propaganda gender. Ed è proprio il gender e, dunque, tutta la complessa e spinosa questione dell'identità di genere che fa capolino nel disegno di legge, fin dall'articolo 1, arrivando poi – grazie all'articolo 7 – a volersi ergereGiornata nazionale per tutta la penisola e, soprattutto, per le scuole. Ebbene sì, eccolo l'ultimo nodo venuto al pettine proprio in questi giorni, nonostante i tentativi di mascheramento proprio da parte di Zan e dei sostenitori della sua legge. Nonostante le belle ed edulcorate parole del disegno di legge, nonostante i – vani – tentativi di rassicurazione sulla ...

