Covid, Fondazione Gimbe: "Dimezzati i ricoveri e decessi in calo" (Di giovedì 13 maggio 2021) Covid, la Fondazione Gimbe ha analizzato gli ultimi numeri registrati in Italia: "Dimezzati i ricoveri e decessi in calo" L'Italia sta lentamente uscendo dalla situazione di emergenza. I numeri relativi al Covid continuano ad essere in calo, con un trend ormai costantemente in discesa. La Fondazione Gimbe ha pubblicato poco fa il monitoraggio relativo alla L'articolo proviene da Inews.it.

