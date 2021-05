Chi è Alex Vogliacco: tutto sul fidanzato di Virginia Mihajlovic (Di giovedì 13 maggio 2021) Alex Vogliacco, all’anagrafe Alessandro Vogliacco, è il fidanzato di Virginia Mihajlovic e la sua identità ha incuriosito il gossip dopo la notizia della nascita del loro grande amore. Scopriamo la sua storia! Alessandro Vogliacco, per tutti Alex, è la dolce metà di Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa e Arianna Mihajlovic. Ma non è solo un nome tra le cronache rosa, perché la sua è una storia che appartiene al mondo dello sport. Calciatore come il suocero, gioca nel ruolo di difensore e, nel corso della sua carriera, ci sono la maglia della Nazionale under 21 e quella del Pordenone… Chi è Alessandro Vogliacco e dove vive? Alessandro Vogliacco è nato ad ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021), all’anagrafe Alessandro, è ildie la sua identità ha incuriosito il gossip dopo la notizia della nascita del loro grande amore. Scopriamo la sua storia! Alessandro, per tutti, è la dolce metà di, figlia di Sinisa e Arianna. Ma non è solo un nome tra le cronache rosa, perché la sua è una storia che appartiene al mondo dello sport. Calciatore come il suocero, gioca nel ruolo di difensore e, nel corso della sua carriera, ci sono la maglia della Nazionale under 21 e quella del Pordenone… Chi è Alessandroe dove vive? Alessandroè nato ad ...

Advertising

alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Per chi sta seguendo il dibattito in Senato. Le votazioni sulle eccezioni di incostituzionalità si riferiscono all'inte… - alex_antony17 : RT @fdragoni: Chi vuole il #DdlZan? A voi... Video da trasmettere all'infinito - alex_antony17 : RT @AlbertoBagnai: Magari ricordiamo chi lo aveva detto, perché qualcuno lo aveva detto (non io). - alex_antony17 : RT @matteosalvinimi: Che strano... Si può tornare a vivere... Chi l’avrebbe mai detto?!? - alex_antony17 : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? «NON APRITE QUELLA PORTA» Una volta convertito in legge l’art 4 del DL 44 (obbligo vaccinale… -