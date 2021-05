Castlevania 4, su Netflix in streaming da oggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Castlevania 4 è arrivato finalmente in streaming su Netflix a partire da oggi 13 maggio: siete pronti per un'epica battaglia finale contro Dracula? Castlevania 4, l'ultima stagione della serie Netflix, arriva oggi 13 maggio in streaming con tutte le puntate finali che concluderanno il progetto tratto dal popolare videogioco. Castlevania è tratto dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986 in cui i giocatori potevano controllare un cacciatore di vampiri chiamato Simon Belmont, l'ultimo sopravvissuto del suo clan, che sta cercando di salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione a causa di Vlad Dracula Tepes. Lo show animato ha come doppiatori Graham McTavish (il nano Dwalin de Lo Hobbit) nella parte di Dracula e Richard Armitage ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)4 è arrivato finalmente insua partire da13 maggio: siete pronti per un'epica battaglia finale contro Dracula?4, l'ultima stagione della serie, arriva13 maggio incon tutte le puntate finali che concluderanno il progetto tratto dal popolare videogioco.è tratto dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986 in cui i giocatori potevano controllare un cacciatore di vampiri chiamato Simon Belmont, l'ultimo sopravvissuto del suo clan, che sta cercando di salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione a causa di Vlad Dracula Tepes. Lo show animato ha come doppiatori Graham McTavish (il nano Dwalin de Lo Hobbit) nella parte di Dracula e Richard Armitage ...

