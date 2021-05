Can Yaman e Demet Ozdemir, lei dice “Tra di noi…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Can Yaman è uno degli attori più amati e più seguiti degli ultimi anni. La sua popolarità è aumentata nel momento in cui è approdato nel nostro paese con la serie tv turca DayDreamer-Le ali del sogno. A lavorare al suo fianco, in questa serie tv è stata Demet Ozdemir, nelle vesti di Sanem Aydin. La loro storia ha tanto appassionato il pubblico italiano e proprio a fine mese, i fedeli telespettatori potranno finalmente vedere come andrà a finire tra loro. Questa serie tv ha avuto un successo straordinario, grazie anche alla speciale interpretazione dei due protagonisti, Can e Demet. Sembra che tra di loro ci fosse tanta sintonia e proprio per questo motivo, in molti hanno pensato che tra di loro ci fosse del tenero. Ma cosa c’è davvero tra i due attori? A parlare ed a fare un pò di chiarezza al riguardo è stata proprio ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 maggio 2021) Canè uno degli attori più amati e più seguiti degli ultimi anni. La sua popolarità è aumentata nel momento in cui è approdato nel nostro paese con la serie tv turca DayDreamer-Le ali del sogno. A lavorare al suo fianco, in questa serie tv è stata, nelle vesti di Sanem Aydin. La loro storia ha tanto appassionato il pubblico italiano e proprio a fine mese, i fedeli telespettatori potranno finalmente vedere come andrà a finire tra loro. Questa serie tv ha avuto un successo straordinario, grazie anche alla speciale interpretazione dei due protagonisti, Can e. Sembra che tra di loro ci fosse tanta sintonia e proprio per questo motivo, in molti hanno pensato che tra di loro ci fosse del tenero. Ma cosa c’è davvero tra i due attori? A parlare ed a fare un pò di chiarezza al riguardo è stata proprio ...

Advertising

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie in arrivo su Mediaset Play Infinity e su Canal… - Luisa91250726 : RT @kamila_tc_: Il sorriso di Can Yaman è l’ottava meraviglia del mondo #DayDreamer - CamiciSonia : @FrioniMizia Mi sono scordata le buche ???????????????? poi vestita adatta per stare in giro per Roma, credo che BYO non c… - Mar30679028 : RT @M0NIETTA: ?? Rpst IG #Mortezaatabaki Da un grande talento due scatti che ritraggono un grande artista: Can Yaman ripreso da Morteza Atab… - LaicSempre : Sono affari guy’s ???????? #gregorelli Can Yaman e Diletta, retroscena di Paolone: 'Dietro a questa storia finta ci s… -