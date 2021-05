Allegri: Galeone svela il suo futuro (Di giovedì 13 maggio 2021) Galeone è da sempre un estimatore di Massimiliano Allegri. L’ex calciatore del Pescara ed ex allenatore della Juve, è uno dei top allenatori in circolazione. Ha un grande mercato che continua a girargli intorno. Sono numerose le voci sul suo conto, tante e tutte di livello elevatissimo. Molti giornali, soprattutto spagnoli, parlano di un Allegri L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte aspetta la Juve, ma per lui è bagarre Raffica di notizie sul calciomercato: Juve, Milan e Inter News Calciomercato del 27.12.2019 Ultime news di calcio e mercato Rottura tra Milik e il Napoli, il giocatore vuole rimanere Allegri alla Juve: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 13 maggio 2021)è da sempre un estimatore di Massimiliano. L’ex calciatore del Pescara ed ex allenatore della Juve, è uno dei top allenatori in circolazione. Ha un grande mercato che continua a girargli intorno. Sono numerose le voci sul suo conto, tante e tutte di livello elevatissimo. Molti giornali, soprattutto spagnoli, parlano di unL'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte aspetta la Juve, ma per lui è bagarre Raffica di notizie sul calciomercato: Juve, Milan e Inter News Calciomercato del 27.12.2019 Ultime news di calcio e mercato Rottura tra Milik e il Napoli, il giocatore vuole rimanerealla Juve: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero

Advertising

ContropiedeA : Da qualche ora oltre a Spalletti circola il nome di Allegri come candidato alla panchina azzurra, e Giovanni Galeon… - italocirillo : RT @antonio_gaito: #Allegri, l'amico Galeone a Kiss Kiss: “Con questa rosa e qualche ritocco, verrebbe a #Napoli per il vertice. L’organico… - l_pezzuto : RT @antonio_gaito: #Allegri, l'amico Galeone a Kiss Kiss: “Con questa rosa e qualche ritocco, verrebbe a #Napoli per il vertice. L’organico… - gialambor6 : RT @antonio_gaito: #Allegri, l'amico Galeone a Kiss Kiss: “Con questa rosa e qualche ritocco, verrebbe a #Napoli per il vertice. L’organico… - infoitsport : Galeone: 'Allegri è innamorato di Napoli, starebbe da Dio insieme ad Ambra' -