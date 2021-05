Ue | Gentiloni | ' Eurozona a livelli precrisi in 1° trimestre 2022'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Bruxelles, 12 mag. (AdnKronos) - - "L'attività economica nell'Ue è prevista recuperare ipre-crisi nel quartodel 2021, prima di quanto previsto in precedenza. Nell'area euro, questa soglia dovrebbe essere raggiunta nel primodel". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo, presentando le previsioni economiche di primavera a Bruxelles. Grazie alla spinta data dagli investimenti previsti nell'ambito di Next Generation Eu, scrive la Commissione nelle Previsioni, l'economia italiana "dovrebbe avviarsi su un percorso di crescita sostenuta, che dovrebbe permettere alla produzione di ritornare aipre-pandemia entro la fine del".

Advertising

NicolaCorda : RT @eunewsit: #Eurozona, crescita solida nel 2021 e nel 2022. @PaoloGentiloni : 'Previsioni migliori del previsto' - Eunews - eunewsit : #Eurozona, crescita solida nel 2021 e nel 2022. @PaoloGentiloni : 'Previsioni migliori del previsto' - Eunews - newsfinanza : Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre - DividendProfit : Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre - RaiNews : #Ue, #Gentiloni di fronte alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato: 'Ripresa Eurozona nel secondo semest… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Eurozona

Il Tempo

Nell'interaè atteso al - 8% nel 2021 e al 3% nel 2022, dal - 7,2% del 2020 e il - 0,6% ... Il debito pubblico, ha sottolineato il commissario europeo all'Economia Paolo, sarà ...Tuttavia le economie dell'Ue e dell'dovrebbero riprendersi fortemente con l'aumento dei ...l'attuazione degli investimenti del Pnrr - ha spiegato il commissario Ue all'Economia Paolo...Bruxelles, 12 mag. (AdnKronos) – – “L’attività economica nell’Ue è prevista recuperare i livelli pre-crisi nel quarto trimestre del 2021, prima di quanto previsto in precedenza. Nell’area euro, questa ...L’Italia, tra 2021 e 2022, non sarà il fanalino di coda della crescita economica Ue: la Commissione Europea, infatti, ha rivisto al rialzo le stime della crescita economica attesa per l’Italia nel bie ...