Tik Tok, cosa si è impegnata a fare per tutelare i più piccoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Tik Tok si è impegnata ad adottare nuove misure sul mercato italiano per impedire in maniera ancora più efficace l’accesso dei più piccoli alla piattaforma. Le misure approntate, a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, hanno portato risultati significativi, ma non ancora sufficienti”. Lo scrive in una nota il Garante della Privacy. “Tra il 9 febbraio – si legge – inizio del blocco imposto dal Garante, e il 21 aprile sono stati più di 12 milioni e mezzo gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaforma e sono stati oltre 500 mila gli utenti rimossi perché probabili infratredicenni: circa 400 mila perché hanno dichiarato un’età inferiore ai 13 anni e 140 mila attraverso una combinazione di moderazione e strumenti di segnalazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Tik Tok si èad adottare nuove misure sul mercato italiano per impedire in maniera ancora più efficace l’accesso dei piùalla piattaforma. Le misure approntate, a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, hanno portato risultati significativi, ma non ancora sufficienti”. Lo scrive in una nota il Garante della Privacy. “Tra il 9 febbraio – si legge – inizio del blocco imposto dal Garante, e il 21 aprile sono stati più di 12 milioni e mezzo gli utenti italiani ai quali è stato chiesto di confermare di avere più di 13 anni per accedere alla piattaforma e sono stati oltre 500 mila gli utenti rimossi perché probabili infratredicenni: circa 400 mila perché hanno dichiarato un’età inferiore ai 13 anni e 140 mila attraverso una combinazione di moderazione e strumenti di segnalazione ...

