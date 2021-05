Terremoto Inter: i big hanno fatto la valigia e sono pronti a scappare (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il discorso di Zhang non ha convinto perché mancava di una visione di futuro, i big dell’Inter come Lukaku, Lautaro e Hakimi ora riflettono Il futuro dell’Inter resta addensato di nubi. Il discorso tenuto lunedì da Steven Zhang, riferisce il “Corriere dello Sport”, non è piaciuto alla squadra perché in esso è mancata una visione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il discorso di Zhang non ha convinto perché mancava di una visione di futuro, i big dell’come Lukaku, Lautaro e Hakimi ora riflettono Il futuro dell’resta addensato di nubi. Il discorso tenuto lunedì da Steven Zhang, riferisce il “Corriere dello Sport”, non è piaciuto alla squadra perché in esso è mancata una visione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

APiripikkio : #inter suning ha fatto record vendite e utili fatturando miliardi di miliardi,ma chiede prestiti x coprire perdite… - infoitsport : Zhang taglia, squadra e dirigenti contrariati: terremoto Inter - FantaMasterApp : 'Inter, Zhang taglia budget e stipendi: nuovo terremoto in arrivo' - internewsit : Giordano: «Conte via dall'Inter? Sarebbe terremoto. Eriksen non capito» - - IlGiannon : @ncorrasco Va vuoi mettere con: 'Tutti insieme urliamo: 'INTER MILANOOO!!' Urlato da San Siro stracolmo? Tremerà l… -