Superlega Uefa | aperta l’indagine sulle tre squadre ribelli

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un nuovo ennesimo capitolo della lottasi sta verificando in questi giorni. Il Presidente della Figc Gravina ha detto chiaramente che chi farà parte della Super Lega sarà escluso dalle competizioni nazionali, Ceferin ha parlato di escludere ledella Super League dalla Champions. Insomma un marasma generale fino ad oggi 12 Maggio in cui laufficialmente ha aperto un indagine su Juve, Barcellona e Real Madrid. Il piccolo Levante trolla i big della: si apretre? L’ha avviatodisciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus per il caso. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Uefa

Agli ispettori spetterà valutare "la potenziale violazione del quadro giuridico dellain relazione al cosiddetto progetto ''", ha comunicato la. Non è stato fornito alcun ...Prosegue la guerra dellatra prestigio, politica, soldi (molti i soldi in ballo) a cui si aggiunge l'ultimo passo dell'che, dopo gli avvertimenti di dure sanzioni, ora passa agli atti giudiziari. L'...La Uefa ha annunciato che sono stati nominati gli ispettori per Juventus, Real Madrid e Barcellona, i club rimasti della Superlega ...La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’indagine su Juventus, Real Madrid e Barcellona per il progetto Superlega ...