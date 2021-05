Stagione dell’abiura

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È l’ultima frontiera dell’onestà, la moda di questa primavera-estate, quasi un algoritmo. E vista l’estensione del fenomeno, forse è addirittura la nuova banalità italiana (che a volte nasconde una vecchia furbizia). Sempre infatti si abiura per evitare l’autodafé, i berretti da somaro e il supplizio. Così adesso tutti dicono: scusate ho sbagliato, mi pento. Ecco allora Virginia Raggi prendere le distanze dalla donna che ha sin qui portato il suo nome. Mai più arance a Ignazio Marino. Mai più manette gettate in testa agli avversari. E le Olimpiadi? Era meglio farle. Perdonatemi, se potete. E come Roberto Fico sconfessa se stesso e si duole d’aver lottizzato la Rai alla stregua d’un democristiano, così anche Luigi Di Maio, dopo i gilet gialli, ora disconosce la democrazia diretta che fu sua bislacca religione. L’abiura, dunque, fenomeno di questi mesi e di questo tempo ...