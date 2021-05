Sinagoghe e negozi in fiamme a Lod E' stato un pogrom | dice il presidente Israeliano Rivlin

Advertising

deustronzio : RT @Asiablog_it: ???? #ISRAELE /#PALESTINA ???? Il cielo sopra #TelAviv mentre Iron Dome intercetta i razzi di #Hamas. Nel frattempo almeno… - giuseppecangem : RT @Asiablog_it: ???? #ISRAELE /#PALESTINA ???? Il cielo sopra #TelAviv mentre Iron Dome intercetta i razzi di #Hamas. Nel frattempo almeno… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina #Israele Decretato stato di emergenza a #Lod, città a sud di… - Brandolf11 : RT @Asiablog_it: ???? #ISRAELE /#PALESTINA ???? Il cielo sopra #TelAviv mentre Iron Dome intercetta i razzi di #Hamas. Nel frattempo almeno… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ???? #ISRAELE /#PALESTINA ???? Il cielo sopra #TelAviv mentre Iron Dome intercetta i razzi di #Hamas. Nel frattempo almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinagoghe negozi

Rai News

Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato lo 'stato di emergenza' e poi si è recato in visita sul posto dove, secondo i media, sono state date alle fiamme. Non si placano i ...Il premier Benyamin Netanyahu ha dichiarato lo 'stato di emergenza' e poi si è recato in visita sul posto dove, secondo i media, sono state date alle fiammeNella serata di ieri, inoltre, le città di Lod e Ramle sono state teatro di violenti attacchi incendiari contro le sinagoghe, auto e negozi da parte di dimostranti arabi». Israele è sotto attacco. In ...Hamas scatena l'offensiva dei razzi contro Israele. Una pioggia di ordigni micidiali lanciati da Gaza. Il casus belli di Sheikh Jarrah ...