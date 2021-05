Serie A, Gravina: “Riforma? Con me trova terreno fertile, ma 2024 è troppo lontano” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Riforma della Serie A? Con me trova un terreno fertile. L’idea della Riforma è un mio principio fondamentale. Bisogna ragionare con logica sistemica. Il 2024 però è molto lontano secondo la mia visione”. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato al termine di un incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti riguardo all’ipotesi di una Riforma del campionato di Serie A a 18 squadre e alla limitazione dei costi. “Abbiamo una esigenza legata ai tempi la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega A discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “dellaA? Con meun. L’idea dellaè un mio principio fondamentale. Bisogna ragionare con logica sistemica. Ilperò è moltosecondo la mia visione”. Il presidente della Federcalcio Gabrieleha parlato al termine di un incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti riguardo all’ipotesi di unadel campionato diA a 18 squadre e alla limitazione dei costi. “Abbiamo una esigenza legata ai tempi la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega A discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi ...

