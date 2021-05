Samuele Barbetta vorrebbe lavorare con Sangiovanni | la confessione

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La rivelazione diNel corso della settima puntata di Amici 20, ad un passo dalla semifinale, a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi è stato. Il giovane e creativo ballerino come sappiamo fin dal suo ingresso ha lasciato senza fiato non solo il pubblico, ma anche i professori, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MondoTV241 : Amici 20, intervista a Samuele Barbetta: 'Il mio percorso è stato tanto difficile quanto soddisfacente.'… - infoitcultura : Samuele Barbetta dopo Amici ammette: “Pensavo di arrivare in semifinale” - infoitcultura : Samuele Barbetta su Veronica Peparini: “Si è avvicinata emotivamente a me” - infoitcultura : Amici 20, Intervista esclusiva a Samuele Barbetta: 'È stata un'esperienza intensa, difficile ma soddisfacente' - itwasmeantobe_ : RT @__LittleSun: E Ricordarti così. Samuele Barbetta ? #Amici20 #amemici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Samuele Barbetta

Leggi anche La nostra intervista esclusiva al ballerinoAka7even ha accettato di provarci, ma dopo cinque minuti ha deciso di richiamare Anna : "Manteniamo i toni calmi, non riesco a ...si è raccontato e ha ammesso che si aspettava di arrivare in semifinale al Serale, poi le bellissime parole sull'amicizia con la ...Nel corso di un'intervista, Samuele Barbetta svela che vorrebbe lavorare con Sangiovanni in futuro: la confessione del ballerino.Sabato sera, passato il turbinio di emozioni, ha rotto il silenzio e in telefonata con Maria De Filippi ha spiegato alla conduttrice cosa ha significato per… Leggi ...