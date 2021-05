Quando finisce la scuola regione per regione, tutte le date di giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giunti al capolinea di un anno davvero particolare, sono in molti a chiedersi Quando finisce la scuola nella propria specifica regione. La domanda se la pongono gli studenti piccoli e grandi ma anche i genitori, magari stremati pure da lunghe settimane di DAD (nel caso degli alunni più piccoli). Da tempo un calendario di fine lezioni complessivo è noto, perché frutto di ordinanze regionali pubblicate già nel corso del 2020. In questo approfondimento sarà possibile comunque ritrovare ogni dettaglio sul termine delle attività da nord a sud dell’Italia, isole comprese. Prima di scendere nei dettagli, va chiarito che c’è un’esatta finestra temporale in cui le lezioni cesseranno. L’ultima campanella suonerà per la prima volta il 5 giugno e in ogni caso in nessuna ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Giunti al capolinea di un anno davvero particolare, sono in molti a chiedersilanella propria specifica. La domanda se la pongono gli studenti piccoli e grandi ma anche i genitori, magari stremati pure da lunghe settimane di DAD (nel caso degli alunni più piccoli). Da tempo un calendario di fine lezioni complessivo è noto, perché frutto di ordinanze regionali pubblicate già nel corso del 2020. In questo approfondimento sarà possibile comunque ritrovare ogni dettaglio sul termine delle attività da nord a sud dell’Italia, isole comprese. Prima di scendere nei dettagli, va chiarito che c’è un’esatta finestra temporale in cui le lezioni cesseranno. L’ultima campanella suonerà per la prima volta il 5e in ogni caso in nessuna ...

