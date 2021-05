Paolino Libralato | professione scenografo in via di estinzione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Soppiantato dalle moderne proiezioni videomapping e dalle stampe digitali, il lavoro dello scenografo artigianale, colui che dipinge interamente a mano gli enormi fondali di scena per gli spettacoli, è una professione in via di estinzione. Uno dei tre artisti «superstiti» in Italia, tuttora in attività con commissioni importanti per i maggiori teatri nazionali e stranieri (dalla Fenice di Venezia all’Opéra di Parigi per citarne solo un paio) vive in provincia di Treviso, ha 62 anni e si chiama Paolino Libralato. Lavora anche per privati, oltre che per il settore pubblico, fra cui show room e sfilate di case di moda famose. Come un lillipuziano che maneggia il pennello di Gulliver, Paolino dipinge la gigantesca tela inchiodata a terra, muovendosi sopra come in una danza. Il suo è il lavoro di un demiurgo che imita la realtà e definisce una nuova spazialità che dura solo il tempo della rappresentazione: due, al massimo tre ore. Un’idea che da orizzontale diventa verticale, da superficie piana si fa prospettiva. Un mestiere che esige la conoscenza perfetta della Storia dell’Arte: come dipingere un quadro, dove però la perizia richiesta è il controllo delle proporzioni e delle dimensioni su grandi formati. Un mestiere che comprende una parte tecnica e una più artistica.