Norman Lloyd si è spento all’età di 106 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il mondo del cinema e della televisione salutano un loro grande interprete. Norman Lloyd raggiunge i titoli di coda alla straordinaria età di 106 anni. Come ha rivelato un comunicato stampa ufficiale, l’attore si è spento nella sua casa di Los Angeles lunedì 10 maggio. Interprete eccezionale sul grande schermo, è stato uno dei talenti più amati da Alfred Hitchcock e ha lavorato al fianco di Charlie Chaplin. Insieme a lui si è fatta la storia del cinema, che continua a vivere negli occhi dei cinefili grazie alle sue immagini dal sapore nostalgico. Norman Lloyd fece il suo debutto nel 1946 in “Sabotatori“, film diretto da Alfred Hitchcock. Da lì stabilì con il regista un rapporto di collaborazione quasi elitaria. Lavorò al suo fianco in “Io ti salverò“, per poi produrre, dirigere e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il mondo del cinema e della televisione salutano un loro grande interprete.raggiunge i titoli di coda alla straordinaria età di 106. Come ha rivelato un comunicato stampa ufficiale, l’attore si ènella sua casa di Los Angeles lunedì 10 maggio. Interprete eccezionale sul grande schermo, è stato uno dei talenti più amati da Alfred Hitchcock e ha lavorato al fianco di Charlie Chaplin. Insieme a lui si è fatta la storia del cinema, che continua a vivere negli occhi dei cinefili grazie alle sue immagini dal sapore nostalgico.fece il suo debutto nel 1946 in “Sabotatori“, film diretto da Alfred Hitchcock. Da lì stabilì con il regista un rapporto di collaborazione quasi elitaria. Lavorò al suo fianco in “Io ti salverò“, per poi produrre, dirigere e ...

