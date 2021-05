MotoGP | GP Francia 2021 | calendario | tv | streaming | programma TV8 | DAZN e Sky

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo essersi preso una settimana di pausa, il Motomondiale torna in azione a Le Mans, dove domenica 16 maggio si disputerà il Gran Premio di. L’evento è particolarmente atteso soprattutto in, poiché potrebbe dire parecchio nell’ottica della sfida iridata. Infatti la gara rappresenta l’evento di casa per Fabio Quartararo, reduce dall’operazione al braccio destro a cui si è sottoposto subito dopo i problemi avuti durante la gara di Jerez de la Frontera. Al contempo, però, Ducati negli ultimi anni ha sempre fatto benissimo nell’autodromo transalpino e Francesco Bagnaia si presenta a Le Mans da leader della classifica iridata. C’è dunque tanta carne al fuoco in, in quanto sia Pecco che El Diablo si aspettano tanto dalla competizione ormai alle porte. Non vanno però dimenticate le dinamiche che ruotano attorno alle ...

Dopo essersi preso una settimana di pausa, il Motomondiale torna in azione a Le Mans, dove domenica 16 maggio si disputerà il Gran Premio di Francia. L'evento è particolarmente atteso soprattutto in M ...
Maverick Vinales è ottimista in vista del Gran Premio di Francia: "Questo sarà un fine settimana interessante per noi, il test positivo a Jerez ci ha dato una motivazione in più". "Sono davvero curios ...