Mo: Scotto, 'serve forza interposizione' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli finalmente il campo della pace. Non c'è ormai alternativa a una missione internazionale in Terra Santa che faccia tacere le armi". Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno. "Una forza di interposizione a salvaguardia dei confini del 1967 riconosciti dalle risoluzioni Onu. Un Modello Unifil per garantire gli accordi che prevedono due popoli due stati in pace e sicurezza. In questi anni gli insediamenti dei coloni hanno mangiato larghissima parte dei Territori palestinesi, nell'impotenza di tutti. Bisogna mettere fine a questa continua violazione degli accordi internazionali e avviare rapidamente la de-escalation tra le parti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli finalmente il campo della pace. Non c'è ormai alternativa a una missione internazionale in Terra Santa che faccia tacere le armi". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno. "Unadia salvaguardia dei confini del 1967 riconosciti dalle risoluzioni Onu. Un Modello Unifil per garantire gli accordi che prevedono due popoli due stati in pace e sicurezza. In questi anni gli insediamenti dei coloni hanno mangiato larghissima parte dei Territori palestinesi, nell'impotenza di tutti. Bisogna mettere fine a questa continua violazione degli accordi internazionali e avviare rapidamente la de-escalation tra le parti".

Advertising

TV7Benevento : Mo: Scotto, 'serve forza interposizione'... - francofrediani1 : ORA BASTA ! #GazaUnderAttack - GiulioScotto : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli il campo d… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli il campo d… - Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli il campo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scotto serve Mai come ora abbiamo bisogno di un'infermieristica di famiglia e di comunità (12/05/2021) L'infermieristica italiana paga uno scotto principalmente mediatico e di riconoscimento della professione. Purtroppo, nel 2021, ancora ... Ma serve un compimento legislativo, che dia anche il ...

Renata Scotto a Parma: "I miei esordi con Callas e Tebaldi" Un'esperienza che Scotto ha già fatto, fin dal Festival del Centenario, vent'anni fa. E' pronta a ... Serve un talento che non abbia problemi di qualità e di tessitura vocale, a cui poi si insegna la ...

Mo: Scotto, 'serve forza interposizione' Metro Mo: Scotto, ‘serve forza interposizione’ Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli finalmente il campo della pace. Non c’è ormai alternativa a una missione inte ...

Coprifuoco, verso la revisione. Gori e Pregliasco: serve gradualità È materia che scotta, e non perché si chiami coprifuoco. Il divieto di uscire dopo le 22 - che il governo Draghi si appresterebbe ad allentare - viene tirato per la giacchetta, dividendo forze politic ...

L'infermieristica italiana paga unoprincipalmente mediatico e di riconoscimento della professione. Purtroppo, nel 2021, ancora ... Maun compimento legislativo, che dia anche il ...Un'esperienza cheha già fatto, fin dal Festival del Centenario, vent'anni fa. E' pronta a ...un talento che non abbia problemi di qualità e di tessitura vocale, a cui poi si insegna la ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli finalmente il campo della pace. Non c’è ormai alternativa a una missione inte ...È materia che scotta, e non perché si chiami coprifuoco. Il divieto di uscire dopo le 22 - che il governo Draghi si appresterebbe ad allentare - viene tirato per la giacchetta, dividendo forze politic ...