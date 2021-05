Liga 2020/2021, scatto Atletico Madrid: 2-1 alla Real Sociedad (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Atletico Madrid risponde al Siviglia (1-0 al Valencia), batte la Real Sociedad per 2-1 e si riporta a +4 dal Barcellona, in attesa del Real Madrid impegnato al Granada. La trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021 offre una vittoria per 2-1 con le reti nella prima mezz’ora: al 16? apre Carrasco, al 28? è Correa a firmare la rete del 2-0. Partita chiusa e riaperta parzialmente solo all’83’ da Zubeldia che accorcia le distanze. Ma non basta per la rimonta: l’Atletico Madrid si porta a 80 punti e blinda la vetta della classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) L’risponde al Siviglia (1-0 al Valencia), batte laper 2-1 e si riporta a +4 dal Barcellona, in attesa delimpegnato al Granada. La trentaseiesima giornata dioffre una vittoria per 2-1 con le reti nella prima mezz’ora: al 16? apre Carrasco, al 28? è Correa a firmare la rete del 2-0. Partita chiusa e riaperta parzialmente solo all’83’ da Zubeldia che accorcia le distanze. Ma non basta per la rimonta: l’si porta a 80 punti e blinda la vetta della classifica. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020/2021, l'Huesca vince ed esce dalla zona retrocessione. Vittoria anche per il Celta Vittoria a sorpresa dell' Huesca , che nella partita valida per la 36esima giornata della Liga 2020/2021, batte l'Athletic Bilbao per 1 - 0 . Una vittoria fondamentale, che permette alla squadra di Pacheta di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione , in attesa del match di domani ...

Liga 2020/2021, il Siviglia di misura: 1 - 0 al Valencia A due giornate dalla fine, il Siviglia si riaffaccia prepotenetemente nei piani della classifica della Liga 2020/2021. La squadra di Lopetegui si porta a 74 punti grazie alla vittoria di misura per 1 - 0 sul Valencia. Decisiva la rete al 66 di En Nesyri che decide un match bloccato e permette agli ...

Huesca-Athletic Bilbao | Pacheta: “Abbiamo meritato la vittoria” Huesca-Athletic Bilbao | Pacheta: “Abbiamo meritato la vittoria” Huesca-Athletic Bilbao | Pacheta: “Abbiamo meritato la vittoria”. Sono alcune delle parole rilasciate dall’allenatore dell’Huesca, Pach ...

