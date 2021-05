Laura Pausini stracciata da Checco Zalone: la reazione lascia a bocca aperta (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cantante ieri sera non ha ottenuto il David ma la sua reazione in diretta è epica e ha fatto ridere molto gli affezionati a casa. Ieri sera è andato… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cantante ieri sera non ha ottenuto il David ma la suain diretta è epica e ha fatto ridere molto gli affezionati a casa. Ieri sera è andato… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

NetflixIT : Sempre noi quando Laura Pausini canta IO SÌ ai #David2021: - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - Simonebatti76 : Laura Pausini - Io sì (Seen) [From The Life Ahead (La vita davanti a sé)... - thecapinera : RT @yleniaindenial: sto ripensando ancora a Checco Zalone che con 'immigrato' vince il David e la risata isterica di Laura Pausini -