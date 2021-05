(Di mercoledì 12 maggio 2021) Non è facile essere tristi, ma lo è ancora meno quando sembra che la vita ti abbia giocato un tiro mancino. Eri arrivato da qualche parte e all’improvviso vieni rispedito indietro, al buco dimenticato da tutto da cui provieni, e allora di chi è la colpa? Tua, del destino, o del delta del Mississippi? Sono vent’anni che Lou Bishoff non fa più lo scrittore: adesso è un tassista per la All Saints, e se ne va a zonzo su una Lincoln del ’95 che chiama “Vedova Nera” nei giorni in cui si sente come se l’avessero mangiato vivo. Il problema non è il lavoro in sé: lui ci sa fare, è bravo a scarrozzare da un punto all’altro di quel paesaggio dove “pare di essere agli antipodi di Oz” derelitti di vario genere, che sembrano figli psichedelici di Bukowski e della lucente corona d’angeli in cielo di cui scriveva Rick Moody (corona i cui angeli più luminosi sono quelli che hanno ...

Advertising

fradanilo62 : 'Last taxi driver': il grottesco viaggio alla deriva di Lee Durkee -

Ultime Notizie dalla rete : Last taxi

Il Foglio

Dopo i voucherper docenti e personale Ata di Roma, in arrivo dalla Regione Lazio, in collaborazione con Astral, una nuova misura per la mobilità di categorie fragili ed esposte al contagio. Si ...Hyde e Daltrey interpreta E arly Morning Cold(scritta insieme a un roadie) in perfetto stile ... rifà in stile Who due canzoni dei Rolling Stones, TheTime e una Under My Thumb arrangiata in ...Passa 70 ore la settimana al volante di una Lincoln e se la prende con il Paese che ha tradito il “Sogno” trascorso un ventennio da quando Lee Durkee, nato a Honolulu nel 1961, pubblicò Rides of the M ...