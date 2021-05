L’ancella del gazebo di piazza Garibaldi torna al suo posto, Melucci: «Grazie ai Carabinieri, è un segnale di ripartenza» (Di mercoledì 12 maggio 2021) È un simbolo di ripartenza, per il sindaco Rinaldo Melucci, la statua che il colonnello Luca Steffensen ha idealmente riconsegnato alla città questa mattina. Recuperata durante una perquisizione domiciliare a Lido Azzurro, si tratta di uno dei due pezzi gemelli trafugati nel 2016 dal gazebo di piazza Garibaldi, due ancelle in bronzo di stile “liberty”. Il ritrovamento da parte dei militari dell’Arma consentirà di rimettere la statua al suo posto, confidando nella possibilità che riappaia anche l’altra. «Siamo molto contenti – le parole del primo cittadino –, siamo grati ai Carabinieri perché vanno oltre il loro compito istituzionale. Questa città sta vivendo un particolare momento di grazia in termini di sicurezza e lo dobbiamo a loro e a tutti gli altri ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) È un simbolo di, per il sindaco Rinaldo, la statua che il colonnello Luca Steffensen ha idealmente riconsegnato alla città questa mattina. Recuperata durante una perquisizione domiciliare a Lido Azzurro, si tratta di uno dei due pezzi gemelli trafugati nel 2016 daldi, due ancelle in bronzo di stile “liberty”. Il ritrovamento da parte dei militari dell’Arma consentirà di rimettere la statua al suo, confidando nella possibilità che riappaia anche l’altra. «Siamo molto contenti – le parole del primo cittadino –, siamo grati aiperché vanno oltre il loro compito istituzionale. Questa città sta vivendo un particolare momento di grazia in termini di sicurezza e lo dobbiamo a loro e a tutti gli altri ...

