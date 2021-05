"La mia corsa all'oro rosso dei pescatori" (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Il gambero rosso è una "signorina elegante" che ti trascina in mare per giorni e giorni, ma corteggiarla può costare ormai la pelle, dopo gli spari dei libici e gli assalti dei turchi. La guerra del gambero rosso di cui l'AGI parla con Domenico Asaro, armatore e comandante a Mazara del Vallo, è - usiamo le sue parole - la "storia infinita" della corsa all'oro rosso dei pescatori. "Dopo aver finito la terza media, figlio di pescatore e orgoglioso del mestiere che faceva mio padre - racconta - volevo percorrere la sua stessa strada. Ci sono riuscito. Ma la mia vita di pescatore non è stata semplice, perchè nell'arco di 39 anni di mare ho subito cinque sequestri e un mitragliamento". Lo sguardo di Asaro si allunga sul mare e sul proprio passato, esposto a chi lo ascolta con la foga di un veterano ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Il gamberoè una "signorina elegante" che ti trascina in mare per giorni e giorni, ma corteggiarla può costare ormai la pelle, dopo gli spari dei libici e gli assalti dei turchi. La guerra del gamberodi cui l'AGI parla con Domenico Asaro, armatore e comandante a Mazara del Vallo, è - usiamo le sue parole - la "storia infinita" dellaall'orodei. "Dopo aver finito la terza media, figlio di pescatore e orgoglioso del mestiere che faceva mio padre - racconta - volevo percorrere la sua stessa strada. Ci sono riuscito. Ma la mia vita di pescatore non è stata semplice, perchè nell'arco di 39 anni di mare ho subito cinque sequestri e un mitragliamento". Lo sguardo di Asaro si allunga sul mare e sul proprio passato, esposto a chi lo ascolta con la foga di un veterano ...

Advertising

Stefno86 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Assetto Corsa Competizione) live at - TSR_piolo : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Assetto Corsa Competizione) live at - f_uccheddu : RT @laLucia82: La corsa libera di Tommaso appena dopo la fine del Lockdown del 2020. Dopo mesi di paura e di lutti troppo grandi per un bam… - NamasteDavide : Per la prima volta in vita mia, mio padre mi ha fatto un complimento calcistico con un audio “Se Muriqi vale 20 mi… - Stefno86 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Assetto Corsa Competizione) live at -