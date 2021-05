Israele - Hamas: nottata di guerra. Razzi su Tel Aviv e raid di rappresaglia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Razzi anche verso l'aeoporto di Tel Aviv Ben Gurion. Pesantissimi i raid di rappresaglia israeliana nella striscia di Gaza: una trentina complessivamente i morti. Previsto per oggi un vertice urgente ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 maggio 2021)anche verso l'aeoporto di TelBen Gurion. Pesantissimi idiisraeliana nella striscia di Gaza: una trentina complessivamente i morti. Previsto per oggi un vertice urgente ...

