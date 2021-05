-Inter-Roma 3-1 | i nerazzurri abbattono i giallorossi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi 12 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita -di Serie A. Nel primo tempo la fa da padrona la squadra di casa segnando due reti con due azioni semplici ma ben realizzate, mentre lariesce a segnare un gol e poi rimanda tutto nel secondo tempo. Gli ospiti che hanno segnato grazie a Dzeko cercano inutilmente il raddoppio ma il risultato non cambia più per loro ma non per iche segnano la terza rete.: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(3-5-2): Radu, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.(4-2-3-1): Fuzato, ...

Milan, 12 maggio 2021 - Non si ferma la striscia positiva dell': i Campioni d'Italia trionfano anche nel big match contro lareduce dalla cinquina contro il Crotone . Per i giallorossi è la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, un ruolino di ...I risultati: Atalanta - Benevento 2 - 0; Bologna - Genoa 0 - 2;3 - 1, Lazio - Parma 1 - 0; Sampdoria - Spezia 2 - 2; Sassuolo - Juventus 1 - 3; Torino - Milan 0 - 7. .Il tecnico dell’Atalanta ha analizzato la vittoria interna contro il Benevento, mancano solo due gare al termine del campionato “Dalla matematica non si scappa, ti giri in tutti i modi ma con tre punt ...ROMA, 12 MAG - Vince l'Inter, ma anche tutte le prime della classe nella 36/a e terz'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, lasciando aperta la corsa alla Champions. In coda, Benevento s ...