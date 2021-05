(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un episodio drammatico di sangue che vede protagonisti, ancora una volta, dei martiritrucidati.persone sono state uccise solo per il fatto di esser di fede cristiana. L’escalation di, specie nei Paesi dove il Cristianesimo convive con altre religioni, tende a non scemare. Il racconto.uccisi eAncora un attacco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Inaudita violenza contro i cristiani: decapitati quattro uomini - convivioblog : @genv66 @matteosalvinimi A me Salvini spesso manda ai matti. Ma mai posso giustificare reazioni di una violenza ina… - Johnnyyxx : RT @nonkonforme: Questi sarebbero i buoni secondo i media. I palestinesi non saranno certo dei santi, ma stare dalla parte di chi esulta co… - memarras : @nomfup Due popoli e due stati, la politica più giusta, è sacrosanto. Però dobbiamo avere il coraggio di dire che u… - vittoriosechi2 : @roseohara78 Salvini ha fatto diversi twitt, di solidarietà con Israele . molte risposte sono di una violenza e vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaudita violenza

Quest'ultimo le rivela il suo passato, segnato dall'odio verso il padre e da. Tessa si convince che Hardin sia cambiato e che il sentimento che li lega sia amore vero. Il ragazzo e ...Una storia di. Ancora una volta ai danni di giovani donne. Un uomo di 52 anni del Casertano è stato arrestato in quanto ritenuto gravemente indiziato disessuale nei confronti della ...Quattro persone sono state uccise solo per il fatto di esser di fede cristiana. L’escalation di violenza, specie nei Paesi dove il Cristianesimo convive con altre religioni, tende a non scemare. Il ra ...Una storia di violenza inaudita. Ancora una volta ai danni di giovani donne. Un uomo di 52 anni del Casertano è stato arrestato in quanto ritenuto gravemente indiziato di violenza sessuale nei confron ...