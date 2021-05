Grey’s anatomy 18 ci sarà, la serie è stata rinnovata per un’altra stagione! (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fans di Grey’s anatomy possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una lunga trattativa, la Abc è riuscita a convincere Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. a firmare per la diciottesima stagione del medical drama più amato al mondo. Leggi anche: GOSSIP GIRL 2021, il reboot: quando esce, cast, trama, anticipazioni Sebbene la serie continui a macinare buoni ascolti, questo rinnovo non era per nulla scontato, soprattutto dopo le dichiarazioni allarmanti che lo scorso autunno Ellen Pompeo aveva rilasciato in un’intervista a Variety, nella quale sembrava spingere ad una chiusura della serie. Nel maggio del 2019, per continuare ad indossare il camice bianco della sua amata Meredith, la Pompeo aveva ottenuto uno stipendio annuale di 20 milioni di dollari, diventando l’attrice più pagata al mondo. Secondo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fans dipossono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una lunga trattativa, la Abc è riuscita a convincere Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. a firmare per la diciottesima stagione del medical drama più amato al mondo. Leggi anche: GOSSIP GIRL 2021, il reboot: quando esce, cast, trama, anticipazioni Sebbene lacontinui a macinare buoni ascolti, questo rinnovo non era per nulla scontato, soprattutto dopo le dichiarazioni allarmanti che lo scorso autunno Ellen Pompeo aveva rilasciato in un’intervista a Variety, nella quale sembrava spingere ad una chiusura della. Nel maggio del 2019, per continuare ad indossare il camice bianco della sua amata Meredith, la Pompeo aveva ottenuto uno stipendio annuale di 20 milioni di dollari, diventando l’attrice più pagata al mondo. Secondo ...

jelenaisgrande : RT @hedaxhela: ciaoo voglio seguire più moots che amano: MCU the vampire diaries johnny depp once upon a time grey’s anatomy friends s… - mary_Lbs : @hedaxhela Tranne Grey's Anatomy ( non vedo l'intero genere mi mette ansia ) il resto o lo amo ed adoro già o è in… - mary_Lbs : RT @hedaxhela: ciaoo voglio seguire più moots che amano: MCU the vampire diaries johnny depp once upon a time grey’s anatomy friends s… - cruelwvrld : RT @kindaatoxiic: coraggiosx quellx che iniziano grey’s anatomy ora - kindaatoxiic : coraggiosx quellx che iniziano grey’s anatomy ora -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s anatomy «Grey s Anatomy» avrà un altra stagione (dopo, però, basta) Vanity Fair Italia