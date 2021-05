Genesis G70 - Le prime immagini della Shooting Brake (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pochi giorni fa, la Genesis, il marchio premium della Hyundai, ha annunciato il suo imminente sbarco in Europa, con una gamma che sarà inizialmente composta solo dalla Suv GV80 e dalla berlina G80, alle quali poi si affiancheranno altre due vetture, le GV70 e G70. Questi modelli, già in vendita sul mercato americano, non riflettono pienamente le esigenze e le preferenze della clientela europea, che alle tre volumi e alle sport utility di grandi dimensioni preferisce vetture più pratiche e compatte. Ecco dunque la soluzione della Casa coreana: la G70 Shooting Brake, una familiare sviluppata appositamente per il Vecchio Continente. Look elegante e sportivo. La wagon, che verrà commercializzata su alcuni mercati europei nella seconda metà dell'anno, è basata sulla berlina G70 e ne ricalca ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pochi giorni fa, la, il marchio premiumHyundai, ha annunciato il suo imminente sbarco in Europa, con una gamma che sarà inizialmente composta solo dalla Suv GV80 e dalla berlina G80, alle quali poi si affiancheranno altre due vetture, le GV70 e G70. Questi modelli, già in vendita sul mercato americano, non riflettono pienamente le esigenze e le preferenzeclientela europea, che alle tre volumi e alle sport utility di grandi dimensioni preferisce vetture più pratiche e compatte. Ecco dunque la soluzioneCasa coreana: la G70, una familiare sviluppata appositamente per il Vecchio Continente. Look elegante e sportivo. La wagon, che verrà commercializzata su alcuni mercati europei nella seconda metà dell'anno, è basata sulla berlina G70 e ne ricalca ...

Advertising

ANSA_Motori : Genesis aggiorna la sua G70 e per il model year 2022 propone un nuovo look, un abitacolo più raffinato e l'addio de… - markus_auto : Genesis G70 wagon, le prime immagini teaser ... - avespartacus : RT @Automoto_it: Tesla Model 3 trionfa nella classifica di Motor Trend per la miglior berlina di fascia premium. L’Alfa Romeo Giulia, invec… - Automoto_it : Tesla Model 3 trionfa nella classifica di Motor Trend per la miglior berlina di fascia premium. L’Alfa Romeo Giulia… -

Ultime Notizie dalla rete : Genesis G70 Genesis G70 - Le prime immagini della Shooting Brake ... è basata sulla berlina G70 e ne ricalca le dimensioni: nello specifico, 4,60 metri di lunghezza, 1,... La Shooting Brake mantiene anche tutti gli elementi stilistici tipici delle altre Genesis, come la ...

Genesis G70 Shooting Brake, lo sbarco in Europa è in station wagon ... prima proposta europea del marchio lusso del Gruppo Hyundai , già affermatosi negli USA oltre che in patria, Genesis G70 Shooting Brake mira dritto al cuore del segmento delle premium wagon . Fa ...

Genesis G70 Shooting Brake: caratteristiche, dimensioni, motori, immagini e disponibilità - Quattroruote.it Quattroruote Le prime immagini della Shooting Brake Appositamente sviluppata per l'Europa, debutterà nella seconda parte dell’anno e inizialmente sarà disponibile solo con motori endotermici ...

Genesis G70 Shooting Brake, la wagon coreana sfida le tedesche La gamma di Genesis si allarga con la station wagon sportiva di lusso G70 Shooting Brake che arriverà in Europa entro il 2021. Foto.

... è basata sulla berlinae ne ricalca le dimensioni: nello specifico, 4,60 metri di lunghezza, 1,... La Shooting Brake mantiene anche tutti gli elementi stilistici tipici delle altre, come la ...... prima proposta europea del marchio lusso del Gruppo Hyundai , già affermatosi negli USA oltre che in patria,Shooting Brake mira dritto al cuore del segmento delle premium wagon . Fa ...Appositamente sviluppata per l'Europa, debutterà nella seconda parte dell’anno e inizialmente sarà disponibile solo con motori endotermici ...La gamma di Genesis si allarga con la station wagon sportiva di lusso G70 Shooting Brake che arriverà in Europa entro il 2021. Foto.