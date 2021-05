Gaza | pioggia di razzi verso il sud di Israele

Advertising

repubblica : ?? Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme - repubblica : ?? E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza - Radio1Rai : ?? #Israele ha distrutto il palazzo al-Shuruk, edificio di 10 piani nel centro di #Gaza City. Era sede anche di alcu… - akille15 : Pioggia di razzi da Gaza, ucciso un bambino israeliano. - vluccio : RT @Radio1Rai: ?? #Israele ha distrutto il palazzo al-Shuruk, edificio di 10 piani nel centro di #Gaza City. Era sede anche di alcuni media.… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza pioggia

... temendo la continuadi razzi in arrivo dalla Striscia di(quelli che non riesce l'Iron Dome a bloccare sul nascere); Hamas ha affermato di averne lanciati 130 come reazione alla ...Hamas ha affermato di aver lanciato 130 razzi in reazione alla demolizione del palazzo a - Shuruk ae all'uccisione di alcuni suoi dirigenti militari. . 12 maggio 2021Guerra totale in Medio Oriente: bombe Israele su Gaza, dalla Striscia prosegue la pioggia di razzi su Gerusalemme e Tel Aviv. Morti, vittime e crolli ...Dureghello: "Sono ore terribili segnate dal sangue e da un odio che persiste che vuole vedere la distruzione di uno Stato e delle libertà" ...