Dl sostegni bis: prima decisioni su riaperture, Cdm prossima settimana per 'calibrare' aiuti

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni Dl Sostegni, per operatività Alitalia circa 100 milioni "Nel decreto Sostegni 2 sarà probabilmente contenuta una norma che prevede risorse per garantire l'operatività di Alitalia nel periodo pandemico anche alla luce del prolungamento delle negoziazioni con l'Europa ...

Alitalia: fonti governo, in dl Sostegni risorse per 100 milioni Ammonterebbero a 100 milioni, secondo quanto si apprende da fonti di governo, le risorse che il governo si appresta a stanziare nel prossimo decreto sostegni per garantire l'operatività di Alitalia. In una nota il Mise aveva spiegato che la cifra non era paragonabile ai prestiti ponte del passato pari a 900 e 400 milioni. .

Dl Sostegni bis, verso aiuti in due tempi con un conguaglio a fine anno Il Fatto Quotidiano Decreto Sostegni Bis 2021: le mosse di Draghi su sostegni e coprifuoco Sono le riforme il vero Piano di rilancio. Il vero esame per l’Italia. E la loro agenda ha un timing serratissimo. Nelle prossime due settimane il governo deve distribuire quasi 40 miliardi di nuovi a ...

Bonus vacanze 2021: si può ancora richiedere o fare di nuovo domanda? Novità per il bonus vacanze 2021: si può richiedere ancora o fare domanda di nuovo? Cosa dice l'Agenzia delle Entrate, i cambiamenti in vista ...

