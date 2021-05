De Zerbi | ' Grande gara del Sassuolo Futuro? Presto vi dirò'

Advertising

TUTTOJUVE_COM : DE ZERBI: 'Abbiamo fatto una grande gara, serviva più pazienza. Futuro? Quando sarà il momento comunicheremo le dec… - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Il mio futuro? A breve saprete': Il tecnico risponde alle voci sullo Shakhtar dopo il ko con l… - angelro98222847 : #SassuoloJuve 1-3 De Zerbi fa giocare bene la sua squadra ma si dimentica di coprire le ripartenze della Juve. Con… - Spazio_J : Il rammarico di De Zerbi: 'Fatta una grande gara. Abbiamo messo sotto la Juve' - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, il rammarico di De Zerbi: 'Fatta una grande gara. Abbiamo messo sotto la Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Grande

5,5 DeTre gol subiti in contropiede, e una lunga serie di errori in attacco, rovinano un ... al centro, o come uomo assist per Dybala: non sempre efficace, ma ci metteapplicazione. E ...REGGIO EMILIA - Roberto Deha commentato ai microfoni di Dazn il ko interno del Sassuolo con la Juve : " Ho un'idea su ... Noi abbiamo fatto unagara e siamo andati sotto sul 2 - 0 e poi ...Il tecnico del Sassulo Roberto De Zerbi ha parlato a Dazn: “Ho una mia idea sulla partita, però non voglio essere di parte. Abbiamo fatto una grande gara, andando sotto 2-0 nel ...De Zerbi ha un impianto di gioco migliore della Juve: tre gol subiti in contropiede e una lunga serie di errori in attacco lo rovinano; Pirlo riparte da Buffon e Ronaldo, con Chiesa e Dybala in cresci ...